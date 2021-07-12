Пенза, 12 июля, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 210 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне выявили 205 заболевших. Всего с начала пандемии по состоянию на 12 июля зарегистрировано 51 825 заражений, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись COVID-19

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Выздоровели за все время 45 746 пациентов, за сутки — 14 человек. Скончались от COVID-19 всего 1254 жителя, в том числе за сутки — 27 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю (5−11 июля) умерли более 100 пензенцев. Причина летальных исходов — коронавирусная инфекция.

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