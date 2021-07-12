Минск, , 11:44 — REGNUM Бывшего председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» и бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико этапировали в исправительную колонию в Витебской области. Сообщение об этом опубликовано 12 июля в официальном телеграм-канале политика.

Отмечается, что утром адвокаты Бабарико обратились в СИЗО в Минске, чтобы посетить своего подзащитного, но не застали его там. Ранее они побывали в СИЗО 9 июля.

«Однако им сообщили, что Виктор Бабарико этапирован в ИК-1 в Новополоцк», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля суд приговорил Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима за получение взятки в особо крупном размере и легализацию средств, полученных преступным путем. Свою вину Бабарико не признал.

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