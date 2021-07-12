В Красноярском крае за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом
Красноярск, 12 июля, 2021, 11:39 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 12 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 июля в региональном оперштабе.
Пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края
Палата для больных COVID-19
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За всё время в Красноярском крае скончались 4087 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».
Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 81 804 носителя коронавируса, выздоровели 71 638 человек.