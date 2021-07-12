Кунья, Псковская область, 12 июля, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Псковской области возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Куньинском районе, в результате которого погибли три человека, в том числе пятилетний ребенок. Фигурантом дела стал водитель грузового автомобиля. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пресс-служба УМВД России по Псковской области Водитель большегруза стал фигурантом дела после смертельного ДТП в Куньи

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло днем 9 июля на 436 км автодороги М9 «Балтия» на территории Куньинского района Псковской области. 47-летний житель Калининграда за рулем крупногабаритного грузового автомобиля Renault Magnum, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Ford Focus под управлением 61-летнего местного жителя. В результате на месте ДТП скончались водитель легкового автомобиля, его 64-летняя пассажирка и пятилетний ребенок.

«Водителю большегруза назначено химико-токсикологическое исследование. Автомобили изъяты. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в ведомстве.