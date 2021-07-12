Челябинск, 12 июля, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Челябинской области природные пожары уже не угрожают населённым пунктам. Об этом сообщает областное Главное управление лесами.

skeeze Лесные пожары

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В Карталинском районе продолжается противопожарная работа. Её ведут 632 человека, среди которых сотрудники МЧС и лесничеств. Также задействовано 173 единицы техники.

Открытого горения не отмечается. Пожарные проверяют территорию пожара, ищут источники дыма, тушат тлеющие очаги и производят опашку участков, которые не повреждены огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с природными пожарами обострилась в Карталинском районе 8 июля. Два посёлка пострадали, один человек погиб.