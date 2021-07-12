Москва, 12 июля, 2021, 11:35 — ИА Регнум. С 1 сентября 2021 года кураторы учебных групп в колледжах и техникумах будут получать ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей, сообщает 12 июля сайт правительства России.

Зарплата

Правительство утвердило правило предоставления выплат и распределения финансирования для их обеспечения. В год на эти цели из федерального бюджета будет выделяться 9,6 млрд рублей.

«Решение коснётся педагогов-кураторов из государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования», — пояснили в информации на сайте.

С начала прошлого учебного года ежемесячные выплаты за классное руководство получают педагоги школ.