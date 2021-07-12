Пекин, , 11:36 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И в период с 12 по 16 июля посетит с рабочим визитом Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан. Об этом ранее сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Также известно, что во время своего турне по странам Центральной Азии Ван И бдует участвовать в двусторонних переговорах с главами МИД Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана и встретится с главами всех трех указанных стран.

Кроме того, 13−14 июля глава китайского МИД будет принимать участие в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в том числе — в заседании контактной группы ШОС по Афганистану, которое состоится в Душанбе.

При этом уточняется, что это визит Ван И призван установить дружеские обмены с министрами иностранных дел стран ШОС, также его целью является укрепление сотрудничества со странами Центральной Азии и продвижение мира в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что отношения России и Китая за прошедшие 20 лет выдерживали различного рода угрозы и вызовы, но уверенно продвигались вперед, несмотря на изменения международной обстановки.