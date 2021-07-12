Сеул, , 11:36 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл 12 июля экстренное межведомственное совещание, в ходе которого обсуждалась эпидемическая ситуация в стране. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента.

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Глава государства извинился перед жителями столичного региона за то, что им приходится жить в условиях максимальных карантинных ограничений.

«Мне очень жаль, что я снова прошу людей потерпеть ещё немного», — сказал Мун Чжэ Ин.

Президент страны также пообещал мобилизовать все возможные ресурсы, чтобы как можно скорее взять под контроль четвертую волну пандемии коронавируса.

Известно, что в совещании, прошедшем в формате видеоконференции, приняли участие мэры Сеула и Инчхона, губернатор провинции Кёнгидо, премьер-министр страны и глава Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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