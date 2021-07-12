Вашингтон, , 11:33 — REGNUM Спецпосланник президента Соединенных Штатов по климату Джон Керри 12 июля отправляется с рабочим визитом в Москву, в рамках поездки состоится его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Кроме того, с Керри переговоры в Москве проведёт его российский коллега — спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

Эта встреча запланирована на 13 июля. Чиновники обсудят ситуацию с Парижским соглашением по климату, а также вопросы атомной и водородной энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе Петербургского международного экономического форума президент РФВладимир Путин заявил, что якобы нежелание Москвы заниматься проблемами климата — это «чушь», «миф» или «откровенные передергивания».

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