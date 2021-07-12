Берлин, 12 июля, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель BMW представил в России новую лимитированную версию кроссоверов X5 и X6 под названием Edition Black Vermilion. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба компании.

Bmwgroup.com BMW X5 и BMW X6 Black Vermilion

Всего ограниченная серия включает в себя 50 автомобилей. Стоимость спецверсий X5 и X6 составляет 10 990 000 и 11 220 000 рублей.

Особенностью лимитированной версии является сочетание красного и черного оттенков. Так, решетка радиатора получила красные акценты, которые контрастируют с кузовом, окрашенным в цвет BMW Individual «Черный металлик» с морозным эффектом.

Кроме того, кроссоверы в версии Edition Black Vermilion получили пакет M Sport со спортивными бамперами и дизайн M Shadow Line с расширенной отделкой. Тормоза M Sport с ярко-красными суппортами дополняют литые диски 742 M Double-spoke на 22 дюйма, выполненные в оттенке Orbit Grey с матовым эффектом.

Ранее компания BMW представила новое купе 2-Series, которое будет выпускаться на предприятии марки в Мексике.

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