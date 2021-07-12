Красноярск, 12 июля, 2021, 11:30 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявлен у 417 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 июля в оперштабе региона.

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За всё время в крае подтверждено 81 804 случая заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 71 638 человек, в том числе 119 — за сутки.

В регионе проведено 3 052 420 тестов на коронавирус (+8237 за сутки).

Напомним, 11 июля в Красноярском крае было подтверждено 408 случаев заражения коронавирусом.