Казань, , 11:33 — REGNUM В столице Татарии проведут открытый конкурс на должность председателя комитета по транспорту. Поучаствовать в отборе смогут все желающие, вне зависимости от места проживания, заявил 12 июля руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

В должности председателя комитета хотели бы видеть не только инициативного и энергичного человека, но и хорошо разбирающегося в сфере общественного транспорта. Комитету необходим руководитель, который сможет работать на опережение, а не только заботиться о сегодняшнем дне, отметил спикер.

Со слов Гафарова, перед новым председателем стоят масштабные задачи, поэтому эта должность подходит соискателям с амбициями.

Бывший руководитель городского комитета по транспорту Айдар Абдулхаков проработал более 15 лет и перешел на должность руководителя МУП «Метроэлектротранс».

Ранее пост председателя комитета по делам детей и молодежи по итогам отбора занял Минтимер Нугманов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии государственным и муниципальным служащим запретили иметь иностранное гражданство или вид на жительство зарубежного государства. Соответствующий законопроект приняли 8 июля депутаты Госсовета РТ.

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