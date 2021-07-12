Брюссель, , 11:32 — REGNUM Экономические секторальные санкции ЕС против России будут действовать по меньшей мере до 31 января 2022 года. Такое решение принято 12 июля, говорится в заявлении Совета ЕС.

«Совет ЕС принял сегодня решение продлить еще на шесть месяцев — до 31 января 2022 года — санкции, нацеленные на конкретные сектора экономики России», — заявили в законодательном органе Европейского союза.

Как сообщало Иа, ранее источник в европейской внешнеполитической службе отмечал, что антироссийские санкции могут продлить без обсуждения.

Экономические санкции ЕС против России действуют с 2014 года, они введены из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Ограничения не раз расширяли и продлевали, они касаются визовых соглашений и условий въезда в страны ЕС, торговой, финансовой и военной сфер. Россия ответила на эти ограничения, запретив импорта из ЕС ряда продовольственных товаров.

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