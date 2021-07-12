Махачкала, 12 июля, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Дагестане закрыты несколько банкетных залов. Такое решение было принято в результате проведения рейдов по предприятиям общественного питания и банкетным залам для выявления нарушения предписаний оперативного штаба в период обострения ситуации по коронавирусу.

Пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края Свадьба

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Согласно документу работа увеселительных организаций — ресторанов, баров и караоке-клубов разрешена до 23:00, а работа банкетных залов вовсе находится под запретом. Тем не менее нашлись владельцы, нарушившие эти запреты. Так, направлены в суд материалы для закрытия банкетных залов «Валас» и «Дворец Султана». Были приостановлены свадебные торжества прямо во время проведения в банкетных залах и ресторанах «Мактуб», «Эйфория» «Ванесса», «Аль-Азиза». В отношении них также готовятся штрафные санкции и запреты на работу.

В управлении Роспотребнадзора сообщили. Что из 59 проверенных банкетных залов в Махачкале закрыты 11.