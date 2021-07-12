Нур-Султан, , 11:19 — REGNUM Законопроект о привлечении резервистов в Вооруженные силы в период мобилизации и период чрезвычайного положения планируют принять в Казахстане. Соответствующий законопроект опубликован на портале «Открытые нормативно-правовые акты».

Поправки в законодательство по вопросам службы в резерве предложило внести министерство обороны Казахстана. Законопроект предлагает регламентировать гарантированное доукомплектование Вооружённых сил военно-обученными резервистами.

В минобороны республики отметили, что конфликты на Украине и в Нагорном Карабахе выявили проблемные вопросы, связанные с мобилизацией Вооруженных сил, а также подготовкой и наличием военно-обученного резерва.

Согласно документу, резервисты будут проходить воинскую службу через сборы и подготовку по военно-учетным специальностям в мирное время в том порядке, которое определит министерство.