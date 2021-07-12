Челябинск, 12 июля, 2021, 11:13 — ИА Регнум. На юге Челябинской области потушили природный пожар возле железной дороги. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Pixabay.com Железная дорога

Огонь бушевал в полосе отвода полотна на перегонах Джабык — Запасное и Запасное — Анненское. 11 июля с ним справились. Пострадавших и жертв нет, а объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта не повреждены. Грузовые и пассажирские поезда следуют по расписанию.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в Челябинской области обострилась ситуация с природными пожарами.