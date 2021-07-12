Москва, 12 июля, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за кражу люков с колодцев ресурсоснабжающих организаций.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Люк

«Уже обсуждали с коллегами возможность введения повышенной уголовной ответственности за такие преступления: это не просто кражи, а гораздо более опасные деяния, влекущие тяжкие последствия — вплоть до гибели людей», — отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») в ТГ-канале.

Кражи люков с колодцев «ресурсников» парламентарий назвал бичом всех крупных городов.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе 2021 года на Сахалине и Курилах по поручению губернатора региона Валерия Лимаренко проверят состояние всех колодцев, а также люков, подвалов и крыш. Жителей призвали сообщать об открытых колодцах.