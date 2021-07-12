Томск, 12 июля, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий обанкроченного ООО «Авиакомпания «Томск Авиа» 3 августа 2021 года планирует реализовать с торгов четыре земельных участка, расположенных на территории аэропорта г. Стрежевой Томской области, и 16 нежилых зданий с тем же адресом. Лоты разбиты на две части, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Все объекты расположены на улице Авиаторов. Начальная цена лота из трёх земельных участков и 16 зданий — 6 452 783 рубля. Отдельным лотом на торги выставлен земельный участок, на котором находится объект третьего лица. Его стоимость — 103 745 рублей.

В документации уточняется, что покупатель должен взять на себя обязательство «обеспечить надлежащее содержание и использование социально значимого объекта в соответствии с его целевым назначением — «ведение аэропортовой деятельности».

Напомним, ООО «Авиакомпания «Томск Авиа» было признано банкротом в 2018 году. В апреле 2021 года с предыдущего конкурсного управляющего Татьяны Джур решением суда были взысканы убытки в размере 18 108 050,97 рубля «в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей».

По данным ЕГРЮЛ, ООО создано в 2006 году и принадлежало томской компании «Промавиасервис», которая также находится в стадии банкротства.