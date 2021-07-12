Элиста, 12 июля, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Калмыкии продолжает расти смертность от COVID-19. Так, за истекшие сутки зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 12 июля.

Коронавирус

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С начала пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 431 пациент.

ИА REGNUM напоминает, что за истекшие сутки в Калмыкии выявили 98 носителей коронавируса. Ситуация с распространением инфекции в регионе остаётся крайне напряжённой.