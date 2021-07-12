Ярославль, 12 июля, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Ярославле, несмотря на требования мэра Владимира Волкова, трава на Стрелке по прежнему остаётся выгоревшей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стрелка в Ярославле

29 июня мэр Ярославля потребовал от подчинённых восстановить зелёный цвет травы, выгоревшей во время аномальной жары.

Стрелка в Ярославле

Прошедшие дожди не помогли вновь озеленить одну из главных ярославских достопримечательностей. Жара выявила проблему с системой автоматического полива газонов. Она покрывает лишь часть газонов, вокруг распылителей видны зелёные круги. Ярославцы уже прозвали их посадочной площадкой для инопланетян.