Москва, 12 июля, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В южных регионах России всю текущую неделю будет жарко: до +30…+35 °С, в некоторые дни до +37 °С. Об этом 12 июля сообщает центр погоды «Фобос».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. ВДНХ

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Так, в Центральной России во второй половине недели появятся локальные очаги грозовых облаков, однако большую часть времени будет сухо, солнечно и до +35 °С. В Москве сохранится аномальная жара до +29…+34 °С, без дождей.

На Урале погода прогнозируется неустойчивой и прохладной, с температурой на 4—5 °С ниже нормы.

На юге Сибири на фоне частых дождей температура понизится с +25…+30 °С до +20…+25 °С. В Якутии жара начнет усиливаться, к концу недели ожидается до +25…30 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что до середины июля в центральной части европейской России может продержаться очень жаркая погода.

Синоптик сравнил нынешний антициклон с 2010 годом, когда стационарный антициклон целых 52 дня определял погоду в европейской части России.

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