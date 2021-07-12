Севастополь, , 11:20 — REGNUM Уничтожение кораблей условного противника отработали в Чёрном море фрегаты Черноморского флота РФ «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен». Об этом сообщает 12 июля пресс-служба флота.

По замыслу учения, неопознанный беспилотник, летевший вдоль российской границы, обнаружили береговые средства наблюдения и разведки Черноморского флота. Аппарат сел на корабль условного противника из ударной группы, находившейся в нейтральных водах.

Российские фрегаты проследовали в район нахождения иностранных кораблей, на запросы их экипажи не отвечали. При подходе в означенный район фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» были атакованы.

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В результате учебного боя российские фрегаты отразили ракетную атаку, а затем «отработали алгоритм совместных действий по уничтожению надводных целей путем нанесения ракетных ударов высокоточным оружием и артиллерией».

На следующем этапе боевой подготовки экипажи фрегатов вместе с лётчиками отработают нанесение ракетных и бомбовых ударов по группе кораблей условного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 июня по 10 июля в Чёрном море проходили учения НАТО Sea Breeze — 2021.

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