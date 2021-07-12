Арсен Шаяхметов,
12 июля 2021, 12:05 — REGNUM
Премьер-министр Башкирии на днях выступил с предложением включить в расширенный состав правительства региона представителей крупных промышленных компаний. В первую очередь речь идет о «Башкирской содовой компании», «Башнефти» и «Газпром нефтехим Салават». Подобного рода предложения высказываются премьером уже не в первый раз — осенью прошлого года приглашение войти в состав кабинета министров получили глава администрации г. Уфы, руководители администрации главы РБ, «Корпорации развития РБ» и «Центра стратегических разработок РБ».
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Выстраивание системы управления регионом
Инициатива премьера Андрея Назарова вызвала бурное обсуждение и неоднозначную реакцию в околополитических кругах. Часть наблюдателей увязывают её с возвращением к советской практике привлечения руководителей предприятий к работе министерств. Сторонники этой идеи апеллируют к усилению контроля и фактической легализации уже давно сложившейся практики. Критики ссылаются на нарушение буквы и духа закона — в правительство не должны входить представители крупного капитала, даже с существенным государственным участием, а также пересекаться разные уровни власти.
Руководитель научно-исследовательского и информационного центра Башкирской академии государственной службы и управления при главе РБ, политолог Николай Евдокимов отмечает стремление Андрея Назарова создать расширенный управленческий пул, «политбюро» по управлению регионом.
Политолог Сергей Станкевич называет данный шаг правительства Башкирии своевременным и прецедентным для России.
Обратной позиции придерживается политический обозреватель издания «Пруфы.рф» Рамиль Рахматов. Он не усматривает логики и целесообразности в таком шаге республиканского премьер-министра.
Усиление контроля и рисков
Другой ракурс ситуации придают заявления президента Владимира Путина в рамках послания Федеральному собранию, в которых он поручил ускорить принятие закона, устанавливающего финансовую ответственность предприятий за нанесение экологического вреда, а также возложил на них обязательства по инвестированию в развитие территорий, на которых работает и добывает полезные ископаемые промышленный объект.
Оглядываясь на них, в позиции Андрея Назарова прослеживается желание усилить и централизировать контроль работы крупных предприятий-налогоплательщиков. С этой позицией солидарен Николай Евдокимов.
Проблема крупных промышленных активов и их экологического следа действительно широко обсуждается в Башкирии. Общество болезненно восприняло мутную приватизацию «Башнефти» и БСК, а прошлогодние события вокруг передачи «содовому гиганту» в разработку горы Куштау стали триггером для целой волны экологических протестных акций жителей региона. Результатом стал возврат БСК в федеральную и региональную собственность и придание статуса охраняемого природного объекта горе Куштау, но к топ-менеджменту компании сохранилось неприятие у широкой общественности.
Рамиль Рахматов обращает внимание на социальные издержки данного решения.
Главным бенефициаром этой истории Рамиль Рахматов называет генерального директора БСК Эдуарда Давыдова, который стремится заручиться поддержкой регионального руководства после того, как он подвёл прежних владельцев компании.
Политолог Дмитрий Михайличенко считает актуальным предложение премьера Назарова.
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Дискуссии вокруг моделей управлений регионов в ближайшие годы мы будем видеть всё чаще. Очевидно, что и федеральный центр, и региональные власти находятся в поиске инструментов активизации социально-экономического развития страны и реформирования госаппарата. Особенно активизируются они после выборов в Государственную думу, когда у власти будут развязаны руки для принятия решений по выводу экономики из очередной волны антиковидных ограничений.