Екатеринбург, 12 июля, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Объём государственного долга Свердловской области снизился до 109 млрд рублей, сообщает региональное министерство финансов.

Gosrf.ru Бюджет

По сравнению с показателями на начало мая 2021 года объём госдолга снизился на 2 млрд рублей.

66 млрд рублей — обязательства по ценным бумагам, ещё 33 млрд — федеральные бюджетные кредиты, а оставшиеся 10 млрд рублей — банковские кредиты. В регионе планируют выпуск новых облигаций — на 20 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, госдолг Свердловской области превысил планку в 100 млрд рублей в январе 2021 года.