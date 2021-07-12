Уфа, , 11:00 — REGNUM Объявить 19 июля нерабочим днем в Башкирии рекомендовал работодателям республики глава региона Радий Хабиров. Об этом 12 июля он сообщил на оперативном совещании в правительстве региона.

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«Рекомендуем всем организациям объявить нерабочим днем 19 июля с сохранением заработной платы. Каждое учреждение само определяет внутренними распоряжениями перечень людей, которые в этот день будут работать», — заявил Хабиров.

Он напомнил, что в регионе 20 июля будут отмечать мусульманский праздник Курбан-байрам и этот день в республике объявлен праздничным выходным днём.

«В условиях коронавирусной инфекции мы хотим предоставить людям возможность четыре дня подряд отдохнуть», — подчеркнул глава республики.