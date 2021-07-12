Стокгольм, , 10:59 — REGNUM Совсем недавно в Швеции лидер «Христианских демократов» Эбба Буш признала свою вину в совершении преступления по делу о клевете. Однако в тот же день политик выступила на пресс-конференции, где заявила, что не считает себя виновной. В своей авторской статье от 11 июля политический обозреватель газеты Aftonbladet Лена Меллин назвала такое «непостоянное поведение» попыткой Эббы Буш примерить на себя роль бывшего президента США Дональда Трампа.

«Веб-сайт Христианских демократов украшен, по крайней мере, если зайти на него с мобильного устройства, голубым изображением лидера партии Эббы Буш и словами «Швеция, которой можно доверять». Таков девиз партии. Но — можно ли доверять Эббе Буш? Чуть более недели назад стало ясно, что она признала, что она грубо оклеветала адвоката, что она получила условный срок и что она приняла решение о выплате штрафа в размере 60 000 шведских крон, а также выплате взноса в Фонд помощи жертвам преступлений», — написала Меллин.

«Но после того, как прокуратура сообщила результат спора, Буш проинформировала общественность о своем совершенно ином мнении на случившееся. Она утверждает, что душой и сердцем она невиновна. Таким образом, в одну секунду лидер «Христианских демократов» признает совершение серьезного преступления и достает из кармана довольно немалую сумму денег, чтобы искупить его. Но она тут же объявляет себя невиновной. И где правда? Оба утверждения ею быть не могут… Похоже, что Эбба Буш делает все, что стать шведским Дональдом Трампом. То есть поставить себя выше правовой системы, запутать смысл слов, исказить действительность и, если необходимо, сделать тактическое отступление», — отметила Меллин.