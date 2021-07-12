Элиста, 12 июля, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Ещё 98 жителей Калмыкии получили положительный результат теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 12 июля. Это на один случай заражения меньше, чем накануне.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись COVID-19

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Лечение в госпиталях получают 545 пациентов с COVID-19, из них состояние 20 человек врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 2 088 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии выявили 22 759 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 21 016 человек.