Петропавловск-Камчатский, 12 июля, 2021, 10:52 — ИА Регнум. На Камчатке увеличились темпы вакцинации. Всю прошедшую неделю прививали от COVID-19 в среднем по 1,2 тыс. человек в сутки. За последние 24 часа вакцинировался сразу 2021 житель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Yarregion.ru Вакцинация

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За всё время на Камчатке первый компонент вакцины получили 50 347 человек. Завершили вакцинацию уже 30 589 жителей края.

«На 12 июля вакциной «Спутник V» привиты 42 298 человек, 7 406 человек — препаратом «ЭпиВакКорона», 643 жителя Камчатки поставили вакцину «КовиВак», — уточнили в правительстве края.

На Камчатке ожидается поставка 18 тыс. доз препарата «Спутник V», ещё 1,6 тыс. доз «ЭпиВакКороны» находятся на отгрузке. Специалисты заверяют, что дефицита вакцины не предвидится. С нынешними темпами вакцинации препаратов хватит на три недели.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки с 15 июля по рекомендации краевого управления Роспотребнадзора ввели новые ограничительные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции.