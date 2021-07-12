Кострома, , 10:56 — REGNUM Костромской юрист и предприниматель Михаил Долматов подал документы для участия в выборах депутатов Государственной думы в качестве самовыдвиженца, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИК Костромской области

До 4 августа кандидату потребуется собрать и предоставить в избирком более 16 тысяч подписей костромских избирателей.

«Я беспартийный, и в этом году несколько партий предлагали выдвинуть мою кандидатуру в Госдуму. Но, к сожалению, на сегодняшний день не вижу такой партии, которую был бы готов поддержать на все сто процентов. Поэтому я принял решение выдвигаться самостоятельно и участвовать в выборах как независимый кандидат», — прокомментировал решение о выдвижении Долматов.

Михаилу Долматову 50 лет, он родился в Костроме. С 1992 года работал адвокатом Костромской коллегии адвокатов, был депутатом городской и областной дум в 2005 —2015 годах. Основал некоммерческую организацию Костромской областной фонд «Общественная приёмная по правам человека».

Напомним, ранее документы для участия в выборах депутатов Госдумы в порядке самовыдвижения от Костромской области подал костромской политик, предприниматель и изобретатель Владимир Михайлов. Остальные кандидаты, изъявившие желание участвовать в процессе, заручились поддержкой партий.

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