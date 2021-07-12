Ещё один самовыдвиженец хочет пройти в Госдуму от Костромской области
Кострома, 12 июля, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Костромской юрист и предприниматель Михаил Долматов подал документы для участия в выборах депутатов Государственной думы в качестве самовыдвиженца, сообщает корреспондентИА REGNUM.
До 4 августа кандидату потребуется собрать и предоставить в избирком более 16 тысяч подписей костромских избирателей.
Михаилу Долматову 50 лет, он родился в Костроме. С 1992 года работал адвокатом Костромской коллегии адвокатов, был депутатом городской и областной дум в 2005 —2015 годах. Основал некоммерческую организацию Костромской областной фонд «Общественная приёмная по правам человека».
Напомним, ранее документы для участия в выборах депутатов Госдумы в порядке самовыдвижения от Костромской области подал костромской политик, предприниматель и изобретатель Владимир Михайлов. Остальные кандидаты, изъявившие желание участвовать в процессе, заручились поддержкой партий.