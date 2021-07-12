Оренбург, , 10:49 — REGNUM В Оренбургской области губернатор принял новое кадровое решение. На должность председателя комитета внутреннего государственного финансового контроля региона с 12 июля назначена Наталья Бессонова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Ранее Бессонова являлась исполняющей обязанности главы этого комитета.

Стоит отметить, что ранее в Оренбургской области функционировало министерство внутреннего государственного финансового контроля. Однако в 2019 году оно было упразднено.

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