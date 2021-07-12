Москва, 12 июля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Сильная жара с температурой до +33 градусов продлится в Москве до 13 июля, сообщает 12 июля пресс-служба столичного главного управления МЧС РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Нескучный сад. Жара в Москве

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, c 11:00 12 июля до 20:00 13 июля в городе Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до +31°С… +33°С», — говорится в сообщении.

В МЧС рекомендуют гражданам избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды и не оставлять детей без присмотра в местах для купания.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, на текущей неделе в столице России могут быть три раза побиты рекордные значения температуры воздуха.

«Крышку этого парникового котла все-таки сорвет» в начале будущей недели, когда в российской столице местами пройдут ливни с грозами, отметил он.

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