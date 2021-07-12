Москва, , 10:48 — REGNUM Оппозиционер Илья Яшин решил покинуть пост руководителя Красносельского района Москвы. Об этом он сообщил на личной странице в Facebook.

Яшин рассказал, что написал заявление о сложении полномочий. После выхода из отпуска в конце июля он останется муниципальным депутатом и будет работать на общественных началах.

«27 июля будет избран новый глава района, и наша команда выдвинет на этот пост Елену Котёночкину, одного из лучших мундепов Москвы», — написал оппозиционер, добавив, что голосов в совете для избрания кандидата хватает.

Он пояснил, что принял решение об отставке в связи с запретом на участие в довыборах в Мосгордуму. При этом уточнил, что не планирует покидать Россию.