Пенза, 12 июля 2021, 10:55 — REGNUM В Пензенской области в результате стартовавшей реформы системы управления из 25 исполнительных органов государственной власти останется 18, заявил 12 июля врио губернатора Олег Мельниченко.

Здание правительства Пензенской области
Здание правительства Пензенской области
Pnzreg.ru

«С перераспределением целого ряда функций и полномочий в другие органы исполнительной власти и через укрепление областных министерств, чтобы избежать впоследствии большого количества структур, которым нужно предпринимать межведомственную координацию. То есть — за счёт укрупнения министерств, сведения в министерство определенных функций, сокращения количества органов исполнительной власти и путём снижения объектов межведомственного координирования мы будем достигать соответствующей эффективности в системе управления», — отметил он.

Так, минэкономики объединится с минпромышленности и управлением по регулированию контрактной системы и закупкам. Новое ведомство будет называться министерством промышленности, экономики и инновационной политики Пензенской области. Полномочия по осуществлению госзакупок передаются в минфин.

Департамент градостроительства и архитектуры присоединяется к министерству строительства и дорожного хозяйства. Образованному ведомству передаются надзорные функции в сфере строительства от управления госинспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Управление ЗАГС присоединяется к минтруда, соцзащиты и демографии.

Департамент СМИ объединяется с управлением внутренней политики. Новое ведомство будет называться министерством внутренней и информационной политики.

Управление ЖКХ преобразуется в министерство ЖКХ и гражданской защиты населения с передачей новому ведомству функций жилищного надзора и контроля над аттракционами.

Департамент госимущества преобразуется в министерство с аналогичным названием.

Управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области станет департаментом, также как управление по регулированию тарифов и энергосбережению и комитет по делам архивов.

Это же произойдет с комитетом по охране памятников истории и культуры — он преобразуется в департамент.

Управление цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области присоединяет управление транспорта и становится министерством цифрового развития, информационных технологий, транспорта и связи.

Полномочия управления ветеринарии включат в минсельхоз.

«Реформа системы управления органов государственной власти Пензенской области началась. Постановление мы выпускаем. С учётом тех шагов, которые мы сегодня предпримем, и того кадрового конкурса, который сейчас осуществляется, мы рассчитываем в сентябре выйти на компактную систему управления регионом с оптимизированными органами государственной власти и обновлением нашего кадрового резерва», — пояснил Мельниченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля поста первого заместителя председателя правительства лишился Виктор Кувайцев. Его должность займет Олег Ягов.

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