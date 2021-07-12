Пенза, , 10:55 — REGNUM В Пензенской области в результате стартовавшей реформы системы управления из 25 исполнительных органов государственной власти останется 18, заявил 12 июля врио губернатора Олег Мельниченко.

Здание правительства Пензенской области Pnzreg.ru

«С перераспределением целого ряда функций и полномочий в другие органы исполнительной власти и через укрепление областных министерств, чтобы избежать впоследствии большого количества структур, которым нужно предпринимать межведомственную координацию. То есть — за счёт укрупнения министерств, сведения в министерство определенных функций, сокращения количества органов исполнительной власти и путём снижения объектов межведомственного координирования мы будем достигать соответствующей эффективности в системе управления», — отметил он.

Так, минэкономики объединится с минпромышленности и управлением по регулированию контрактной системы и закупкам. Новое ведомство будет называться министерством промышленности, экономики и инновационной политики Пензенской области. Полномочия по осуществлению госзакупок передаются в минфин.

Департамент градостроительства и архитектуры присоединяется к министерству строительства и дорожного хозяйства. Образованному ведомству передаются надзорные функции в сфере строительства от управления госинспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Управление ЗАГС присоединяется к минтруда, соцзащиты и демографии.

Департамент СМИ объединяется с управлением внутренней политики. Новое ведомство будет называться министерством внутренней и информационной политики.

Управление ЖКХ преобразуется в министерство ЖКХ и гражданской защиты населения с передачей новому ведомству функций жилищного надзора и контроля над аттракционами.

Департамент госимущества преобразуется в министерство с аналогичным названием.

Управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области станет департаментом, также как управление по регулированию тарифов и энергосбережению и комитет по делам архивов.

Это же произойдет с комитетом по охране памятников истории и культуры — он преобразуется в департамент.

Управление цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области присоединяет управление транспорта и становится министерством цифрового развития, информационных технологий, транспорта и связи.

Полномочия управления ветеринарии включат в минсельхоз.

«Реформа системы управления органов государственной власти Пензенской области началась. Постановление мы выпускаем. С учётом тех шагов, которые мы сегодня предпримем, и того кадрового конкурса, который сейчас осуществляется, мы рассчитываем в сентябре выйти на компактную систему управления регионом с оптимизированными органами государственной власти и обновлением нашего кадрового резерва», — пояснил Мельниченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля поста первого заместителя председателя правительства лишился Виктор Кувайцев. Его должность займет Олег Ягов.

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