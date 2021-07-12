Сеул, , 10:50 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом 12 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведённого с 5 по 9 июля среди 2519 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки главы государства составил 41,1%, что на 3,1% больше, чем неделю назад.

Известно, что показатель превысил отметку 40% впервые за 18 недель. Не одобряют деятельность президента 54,9% респондентов, что на 3,2% меньше, чем на прошлой неделе.

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» за неделю вырос на 3,3%, до 32,9%, а оппозиции «Сила народа», напротив, упал на 0,6%, до 37,1%.