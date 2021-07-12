Санкт-Петербург, 12 июля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Более сотни медицинских учреждений Санкт-Петербурга нуждаются в сотрудниках. На сегодняшний день в банке вакансий Центра занятости населения города размещено более 2 тыс. позиций для медработников самых разных специальностей и квалификаций. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Медик в ковидном госпитале Петербурге

Как отметили в администрации города, особенно острая потребность в младшем медперсонале — открыто около тысячи вакансий для медсестёр. Например, в только в Центральном районе требуется 48 санитарок (мойщиц) и 63 медицинских сестры-анестезиста.

«204 медсестры общего профиля не хватает в Красносельском районе. Там же требуются участковые врачи: 26 педиатров, и 62 терапевта, и еще, а также врачи скорой помощи. Для последних открыто 44 вакансии с предложениями по зарплате от 50 до 80 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По сравнению с количеством вакансий медработников в июне 2019 года с вакансиями июня 2020 года увеличение числа рабочих мест составляло 30%. «В этом году вакантных рабочих мест чуть меньше, чем в прошлом, но тем не менее город все еще испытывает дефицит в медиках», — подытожили в Смольном.

С апреля по июнь 2021 года на вакансии медицинского профиля откликнулись 397 человек, в 2020 году эта цифра была в два раза меньше — 195 соискателей.