Стокгольм, , 10:46 — REGNUM Несмотря на то, что лидеру оппозиционных сил Ульфу Кристерссону («Умеренные») так и не удалось сформировать правое правительство Швеции, он считает, что недавно завершившийся правительственный кризис пошел стране на пользу. Об этом политик сам рассказал в интервью телеканалу SVT, показанному по центральному шведскому телевидению вечером 11 июля, в аккурат после интервью новоизбранного премьер-министра страны Стефана Лёвена.

«Польза заключалась в том, чтобы еще раз показать, что нельзя формировать правительство таким образом», — заявил Кристерссон, намекая на предыдущее правительство Лёвена.

Несмотря на то, что он так и не был избран премьер-министром Швеции, лидер «Умеренных» рассматривает события последних недель как подготовку перед следующими парламентскими выборами.

«Это были огромные усилия перед выборами в следующем году. Нельзя уже делать вид, будто бы 20−30% избирателей страны просто не существует», — добавил политик.

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