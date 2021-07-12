Москва, 12 июля, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В России 15 вузов примут участие в новой программе, предоставив кампусы и общежития для размещения студентов-туристов, сообщает 12 июля официальный сайт правительства РФ.

Цитата из м∕ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1974. СССР Внутренний туризм

В рамках программы студенты российских университетов смогут путешествовать по регионам России с 15 июля по 25 августа 2021 года, останавливаясь в кампусах и общежитиях вузов.

При этом цены будут доступными, отметили в правительстве. Стоимость проживания в зависимости от типа размещения составит от 35 до 100 рублей в сутки, максимальная цена — 400 рублей в сутки. С питанием немного дороже — от 250 до 550 рублей в сутки.

В программе участвуют вузы Санкт-Петербурга, Московской области, Нижнем Новгороде, Казани, Владивостока, Ростова-на-Дону, Калининграда, Томска, Великого Новгорода, Красноярска, Барнаула, Таганрога, Владикавказа, Симферополя, Уфы и Иркутска. Для поиска вариантов размещения создана информационная система студтуризм.рф.