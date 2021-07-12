Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 12 июля, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Казачьи конные дружины привлекли к профилактике пожаров в Ростовской области. На контроль донцы взяли участки, примыкающие к трассе М-4 «Дон» близ Каменска-Шахтинского, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Don-kazak.ru Конный переход казаков юга России

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Помимо работы по профилактике возгораний и оперативному выявлению пожаров, казачьи патрули будут контролировать соблюдение жителями и гостями Ростовской области особого противопожарного режима. Маршруты конников пролегают в труднодоступных местах, где затруднён проезд автомобилей.

ИА REGNUM напоминает, что казачьи дружины регулярно привлекаются к профилактике пожаров в Ростовской области. И, как показывает практика, эта работа приносит свои плоды.