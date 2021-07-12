Ярославль, 12 июля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Ярославской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 198 тысяч 326 человек (население области — 1,2 млн человек). Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Вакцина

Всего в регион поступило 226 596 доз вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. ️В регионе действует 51 пункт вакцинации, а также 44 мобильные медицинские бригады и 41 мобильный прививочный пункт.

Жителей села до пунктов вакцинации и обратно доставляют на машинах центров социальной защиты.