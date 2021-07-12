Санкт-Петербург, , 10:53 — REGNUM Приписанные к Северному флоту России ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой десантный корабль «Пётр Моргунов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» прибыли в Финский залив Балтийского моря для участия в Главном военно-морском параде, сообщили в Минобороны России.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота Минобороны России

Напомним, парад состоится 25 июля, в День ВМФ, одновременно на Неве в Петербурге и на Кронштадтском рейде.

Ранее в Кронштадт для участия в параде прибыли атомные подводные лодки «Князь Владимир», «Орёл» и «Вепрь».

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