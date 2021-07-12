Гавана, 12 июля, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель уверен, что за оппозиционными акциями протеста в стране стоят американские интересанты. Об этом он заявил в ходе беседы со своими сторонниками на улице в муниципалитете Сан-Антонио-де-лос-Баньос.

Kremlin.ru Мигель Диас-Канель

«Есть группа людей <…> наёмных, которым платит правительство США, платит опосредованно через американские правительственные агентства, чтобы организовать такого рода демонстрации», — сказал Диас-Канель.

Видеоролик со словами кубинского президента опубликован пресс-службой Коммунистической партии Кубы.