Джакарта, , 10:24 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что правительство Индонезии получило более 100 млн доз вакцины против коронавируса в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества с другими странами, сообщает Antara.

Вакцины Иван Лазебный © ИА Красная Весна

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По словам Ретно Марсуди, Индонезия получила 119 735 200 доз вакцины против коронавируса.

Индонезия, в частности, получила 108,5 млн доз вакцины Sinovac, 1,5 млн доз вакцины Sinopharm, 8 236 800 доз вакцины AstraZeneca.

Власти Индонезии к настоящему времени смогли использовать 49 618 000 доз вакцины против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо Соединенных Штатов, ряд других стран также предложили отправить в Индонезию партию вакцины против коронавируса.

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