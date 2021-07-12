Уфа, , 10:32 — REGNUM Закон о помощниках депутатов вступил в силу в Башкирии. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Сообщается, что закон «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О статусе депутата Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан», которым уточняется правовой статус помощника депутата, вступил в силу 12 июля 2021 года.

Законом установлена норма, при которой помощник депутата не может иметь гражданство, подданство другого государства, вид на жительство или иной документ, который дает ему право на постоянное проживание за границей.

«Помощник депутата решает многие организационные вопросы. Он имеет доступ к служебной переписке депутата, может получать документы и справочные материалы в органах государственной власти, исполняет другие поручения. Доступ к информации, которая может носить конфиденциальный характер, влечет за собой определенные ограничения. Вопрос гражданства и подданства в данном случае — один из ключевых. На таких позициях нельзя быть «слугой двух господ», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания республики Константина Толкачева.

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