Ростов-на-Дону, 12 июля, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Ростовской области в ближайшие дни сохранится сильная жара. В южных и восточных районах столбики уличных термометров поднимутся до +38 градусов, передаёт ИА REGNUM 12 июля.

Ляшко Юрий ИА Красная Весна Жара

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Согласно прогнозу донских синоптиков, в ряде территорий ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер при грозе будет достигать 15−18 метров в секунду. В дневные часы воздух прогреется до +30…35 градусов, по югу и востоку — до +38 градусов.

В северо-восточных районах Ростовской области ожидается пожарная опасность самого высокого класса. Высокую пожароопасность прогнозируют в южных, юго-восточных, северо-западных, северо-восточных районах и Приазовье.