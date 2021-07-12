Ростов-на-Дону, 12 июля, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону устанавливают причины аварии на коллекторе жилого района Суворовский. Канализационную трассу повредили во время земляных работ, сообщили ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Rpn.gov.ru Коллектор

Аварийный сброс нечистот зафиксировали прибывшие на место происшествия специалисты. Работа очистных сооружений была продолжена без сбоев. Оперативно были проведены работы по ликвидации последствий аварии и восстановлению работы коллектора.

Стоит отметить, что авария произошла во время работ по ликвидации последствий загрязнения в русле реки Темерник.