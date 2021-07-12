Ташкент, , 10:17 — REGNUM Власти Узбекистана не планируют возвращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 12 июля заявил пресс-секретарь президента республики Шерзод Асадов на брифинге.

Он отметил, что Узбекистан не получал соответствующий предложений от членов организации. «Нашим законом запрещено создание военных баз и вступление в такие организации», — сказал Асадов.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что власти США планируют разместить на территории стран Туркестана своих военнослужащих, которые планируется вывести из Афганистана. В минобороны республики опровергли это сообщение, заявив, что законодательством страны запрещено размещать иностранные военные базы.