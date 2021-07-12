Сеул, 12 июля, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Сети появились рендерные изображения кросс-седана Hyundai Sonata. Рендеры размещены на сайте «Колеса.ru».

Колеса.ru Кросс-седан Hyundai Sonata

На данный момент Sonata продаётся на авторынке только в кузове седан. Дизайнеры же решили представить одной из самых старых моделей компании Hyundai с иным кузовом. Первая Sonata сошла с заводского конвейера еще в 1985 году. Нынешняя версия машины выпускается уже в восьмом поколении. Её дебют состоялся ещё в 2019 году.

Стоит отметить, что корейский седан пользуется хорошим спросом на российском авторынке и является одним из лидеров продаж в D-сегменте (класс легковых машин согласно классификации Европейской комиссии, класс «больших автомобилей»). За первое полугодие нынешнего года его приобрели 4012 российских покупателей. Таким образом, в отчётный период в России седан Sonata занял третье место в своем классе по продажам.

Ранее предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге приступило к производству кроссоверов Creta нового поколения. Компонентная база новой модели обновилась более чем на 80%.

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