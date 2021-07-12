Москва, 12 июля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Московский бизнес оказался в сложной ситуации, заявил 12 июля корреспонденту ИА REGNUM адвокат Георгий Абшилава.

Дарья Антонова ИА REGNUM Из-за режима самоизоляции в Москве были закрыты все рестораны

Эксперт прокомментировал слова мэра Москвы Сергея Собянина о возможном локдауне для бизнеса в случае отказа вакцинировать сотрудников.

«Едва оправившись (а многие так и не смогли оправиться) от последствий ограничений весны — лета 2020 года, российские предприниматели вновь столкнутся с ограничениями. Для некоторых из них это может опять закончиться разорением и закрытием бизнесов. Не преуменьшая опасность от новой волны коронавируса, все же следует отметить, что локдаун может нанести огромный ущерб российской экономике, социальной сфере, налоговым поступлениям. Руководители предприятий могут столкнуться с тем, что работники будут, во-первых, пытаться отказываться от вакцинации, ссылаясь на прописанную в законодательстве добровольность медицинских процедур, а во-вторых — увольняться с работы, переходя на другие позиции, где вакцинация пока не требуется. Вследствие этого некоторые предприятия могут оказаться перед угрозой закрытия. Еще до того, как началась новая волна локдауна, к примеру, в гостиничном и ресторанном бизнесе на юге России жаловались на кадровый дефицит после пандемии. Сейчас эта ситуация может усугубиться», — сказал он.

Оптимальный вариант — прорабатывать такие меры, которые бы не угрожали интересам малого и среднего бизнеса, рядового потребителя, но при этом бы позволяли защитить граждан от повышенных рисков заболеваемости коронавирусом, уверен адвокат.

«Эти меры должны учитывать конституционные принципы защиты прав и свобод граждан, недопустимости дискриминации отдельных категорий по признаку наличия или отсутствия сертификата о вакцинации. Только в этом случае можно говорить о реальной заботе не только о санитарной безопасности, но и о правах и законных интересах граждан и бизнеса. Гражданское общество и государство всегда могут договориться между собой, и это будет общим стимулом для развития экономики и доверия друг другу, если гарантированные конституцией права, свободы и законные интересы, а наравне с ними и достоинство личности не будут проигнорированы, ущемлены и ограничены», — отметил Абшилава.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» допустил возможность локдауна для бизнеса в случае отсутствия организации вакцинации сотрудников.

«Не будет максимальной вакцинации, не будет нормальной работы. Первый удар, который придётся, это как раз по предприятиям, которые включены в сферу обязательной вакцинации: торговля, услуги, общепит, рестораны и кафе. Если они сами не организуют и не хотят этого делать, то какой исход? Локдаун, полное закрытие. Мы же пытаемся этого избежать, причём дорогой ценой», — сказал он.