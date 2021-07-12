Пенза, , 10:18 — REGNUM В правительстве Пензенской области — новые кадровые изменения. В понедельник, 12 июля, врио губернатора Олег Мельниченко сообщил об очередном назначении.

Отставка Laborpains.org

Так, первым заместителем председателя правительства, пока с приставкой врио, как и весь кабмин, стал Олег Ягов. Ранее эту должность занимал Виктор Кувайцев, за которым остался пост врио заместителя председателя регионального правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня стало известно о назначении третьего замминистра экономики в правительстве Пензенской области. Им стал Евгений Поричанский.

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